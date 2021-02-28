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Espreso.tvМирТрамп в первой публичной речи после сложения полномочий сделает заявление о своем политическом будущем, - Fox News

Трамп в первой публичной речи после сложения полномочий сделает заявление о своем политическом будущем, - Fox News


фото: Reuters
Бывший президент США Дональд Трамп объявит о том, что не собирается создавать собственную политическую партию

Об этом сообщает Fox News .

Трамп будет выступать сегодня с речью на конференции консервативных кругов США в Орландо.

"Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем единственными и сильными как никогда раньше", - скажет, по данным телеканала Fox News, Трамп.

Этот публичное выступление станет первым для Трампа после окончания срока его полномочий на посту президента. Ожидается, что он будет призывать республиканцев к единству и предоставит предложения по подготовке партии к промежуточным выборам в Конгресс в 2022 году.

Ожидается, что Трамп в своем выступлении раскритикует президента Джо Байдена, а также заявит о намерении и дальше работать вместе с Республиканской партией.

Ранее The Wall Street Journal и ряд других СМИ утверждали, что Трамп перед уходом с поста президента США в январе этого года обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

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