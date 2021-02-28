Трамп в первой публичной речи после сложения полномочий сделает заявление о своем политическом будущем, - Fox News
Об этом сообщает Fox News .
Трамп будет выступать сегодня с речью на конференции консервативных кругов США в Орландо.
"Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем единственными и сильными как никогда раньше", - скажет, по данным телеканала Fox News, Трамп.
Этот публичное выступление станет первым для Трампа после окончания срока его полномочий на посту президента. Ожидается, что он будет призывать республиканцев к единству и предоставит предложения по подготовке партии к промежуточным выборам в Конгресс в 2022 году.
Ожидается, что Трамп в своем выступлении раскритикует президента Джо Байдена, а также заявит о намерении и дальше работать вместе с Республиканской партией.
Ранее The Wall Street Journal и ряд других СМИ утверждали, что Трамп перед уходом с поста президента США в январе этого года обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.
- 24 февраля стало известно, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, если тот решит выдвинуть свою кандидатуру.
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