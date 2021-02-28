Трамп в первой публичной речи после сложения полномочий сделает заявление о своем политическом будущем, - Fox News

28 февраля, 2021, 23:00

Бывший президент США Дональд Трамп объявит о том, что не собирается создавать собственную политическую партию

Об этом сообщает Fox News .

Трамп будет выступать сегодня с речью на конференции консервативных кругов США в Орландо.

"Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем единственными и сильными как никогда раньше", - скажет, по данным телеканала Fox News, Трамп.

Этот публичное выступление станет первым для Трампа после окончания срока его полномочий на посту президента. Ожидается, что он будет призывать республиканцев к единству и предоставит предложения по подготовке партии к промежуточным выборам в Конгресс в 2022 году.

Ожидается, что Трамп в своем выступлении раскритикует президента Джо Байдена, а также заявит о намерении и дальше работать вместе с Республиканской партией.

Ранее The Wall Street Journal и ряд других СМИ утверждали, что Трамп перед уходом с поста президента США в январе этого года обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

24 февраля стало известно, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, если тот решит выдвинуть свою кандидатуру.

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