Снимали посуточное жилье: в Мариуполе зарезали молодую пару

28 февраля, 2021, 10:02

В квартире во втором этаже пятиэтажного дома на проспекте Нахимова, в городе Мариуполе, обнаружены два трупа

Молодая пара (возраст 25-35 лет) была жестоко зарезана. Тела женщины и мужчины имеют многочисленные ножевые ранения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный сайт 0629 .

По словам очевидцев, одно из тел находилось в ванной комнате.

Жительница соседней квартиры рассказала, что впервые увидела эту пару три дня назад. Ее собака случайно заскочила в эту квартиру через открытую дверь. Женщина и мужчина показались очень приличными и доброжелательными людьми. Вероятно, они арендовали квартиру, в которой и произошло убийство.

Затем соседка слышала странные звуки. Вероятно, именно тогда и произошло убийство.

Тела погибших направлены в морг для проведения экспертизы.

Полиция пока не комментирует произошедшее. В пресс-службе пообещали дать подробности двойного убийства в понедельник, 1 марта.

По неподтвержденной информации женщину кто-то поджигал, а у мужчины было перерезано горло. Квартира при этом якобы была заперта, а ключи находились внутри.

Также есть данные, что хозяин сдал квартиру посуточно, а когда не смог дозвониться до квартирантов приехал сам. Он открыл дверь своим ключом и обнаружил два трупа.

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