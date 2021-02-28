Шмыгаль пообещал, что все желающие в течение года вакцинируются от COVID-19

28 февраля, 2021, 16:36

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение года все желающие украинцы смогут получить вакцину от коронавируса

Об этом Шмыгаль написал в facebook.

По его словам, на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации от COVID-19, а прививки вакциной, производимой на мощностях индийской компании Serum Institute, сделал уже 3141 человек.

"Вакцинирование происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области. Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни ", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что Минцифры и МЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал Дия.

26 февраля стало известно, что запись на вакцинацию от COVID-19 с 1 марта станет доступен в мобильном приложении или на портале "Дия" .

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