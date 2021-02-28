Школьники Гуцульщины изобрели новый метод привлечения туристов
28 февраля, 2021, 13:55
Ученики лицея в Криворивне (Ивано-Франковская область) освоили тонкости искусства игры на дрымбе и изготовление гуцульских народных украшений под названием "згарды", а также женских причесок- "дружек"
Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.
"Мы решили создавать именно туристический продукт, потому что мы находимся на территории Гуцульщины, которая является туристической. И чтобы поощрить молодежь оставаться на местах, чтобы можно было себя реализовать", - говорит руководитель проекта Наталья Джелема.
Инициативу реализовали за грантовые средства общественные организации совместно с Криворивненским лицеем.
Деньги, в частности, поступили из Германии.
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