Санкции СНБО на самом деле не вредят Медведчуку, ведь нет обвинений, обысков, изъятий документов и арестов, - Бессмертный

28 февраля, 2021, 14:06

Действия команды Владимира Зеленского в отношении предприятий, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком, пока нельзя считать эффективными. Эти шаги свидетельствуют скорее о тактике затягивания времени

Об этом украинский политик, дипломат и государственный деятель заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"С моей точки зрения, это комплекс абсолютно правильно задекларированных решений. Но являются ли эти решения действиями? На сегодняшний день ни правительство, ни Фонд госимущества, ни Антимонопольный комитет не предприняли необходимых действий. Не введены (на предприятиях, - ред.) временные администрации. Разве что где-то по линии Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Прокуратуры ведется следствие ", - отметил политик.

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Но, как отметил Бессмертный, даже в ходе этого следствия "не предъявлено обвинение основным субъектам этого процесса".

"Это означает, что ситуация будет затягиваться", - подчеркнул Роман Бессмертный .

Как уже сообщалось, две недели назад, за день до начала официального посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Объединенных Арабских Эмиратов, туда прибыл из Минска самолет формального владельца запрещенных СНБО телеканалов Медведчука - нардепа от партии ОПЗЖ Тараса Козака . Кто там находился на борту, точно не известно.

Ряд политологов тогда выразили мнение, что, возможно, речь шла о подготовке личной встречи Зеленского с Козаком на территории ОАЭ, где впоследствии были заключены некоторые непубличные договоренности.

Это уже происходило после наложения санкций на телеканалы Медведчука и накануне возвращения в государственную собственность присвоенного им трубопровода.

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