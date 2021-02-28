"Мечтаешь, чтобы тебя избили и в покое оставили": известный российский политзаключенный рассказал о колонии, в которую отправляют Навального

28 февраля, 2021, 08:31

Националист из Москвы Дмитрий Демушкин, который был заключен после того, как отказался отправлять своих людей на войну против Украины, рассказал о невыносимых условиях пребывания в колонии города Покрова, Владимирской области РФ

Там пришлось отсидеть Демушкину и именно там будет отбівать наказание оппозиционер Алексей Навальный, передает Еспресо.TV .

Вот его рассказ, приведенный изданием Znak.com:

"Есть четыре места (в РФ, - ред.), которые считаются самыми тяжелыми для отбывания наказания: Красноярск, Карелия, Омск и Покров. Отправить Навального по закону могли только в Покров. У него не такая тяжелая статья, так что обязаны были оставить в Центральном федеральном округе.

После того как приедет, сначала он попадет в карантин на две недели, а потом в сектор усиленного контроля А, сокращенно — СУКА. Находиться там очень тяжело: руки всегда за спиной, голова опущена. Разговаривать, раскачиваться и поворачиваться запрещено. Только сидеть, стоять и выполнять команды. Каждые два часа надо отчитываться и давать о себе доклад. Ночью для доклада будят с фонарем каждый час. Каждое слово за тобой записывают "активисты" - заключенные, которые управляют в отсутствие администрации. Потом эту тетрадочку в оперотдел относят.

Бить Навального не будут, но лучше бы били. Когда я туда попал, меня сразу же спросили: "Как ты относишься к Владимиру Путину?" Я удивился, говорю: "А вам, собственно, какая разница? Отрицательно". Мне ответили: "Тогда тебе тут будет плохо".

В БУРе (Бараке усиленного режима, - ред.), он же сектор усиленного контроля А, я провел восемь месяцев. Холод, голод. Похудел со 105 до 60 кг, ребра торчали. Обычные заключенные там по две недели сидят, сколько там Навальный будет, неизвестно. Может, вообще весь срок там проведет.

С перепиской у меня было… никак. Первое письмо мое отправили через несколько месяцев, а до этого все выбрасывали, как оказалось. Присланные письма тоже избирательно выдавали. Писать в БУРе особо некогда, 15 минут в неделю на это дают. Получается, что одно письмо ты пишешь несколько недель. Сейчас, может быть, что-то изменилось, и больше времени дают, но тогда было так. За все время, пока я там был, ни у кого не было ни одного свидания. Два раза ко мне приезжала адвокат из "Руси сидящей", но говорили мы через стекло.

Потом Навального скорее всего переведут в режимный отряд, но работать не дадут. В отряде тоже нельзя ни с кем общаться, но все равно полегче, хоть в храм можно сходить. Политических там, по-моему, почти нет.

Его в эту колонию отправили, потому что там абсолютная изоляция, телефона и интернета нет, достать ничего невозможно. Банкиры полы моют с утра до вечера.

Я еще несколько недель назад в интервью говорил, что его туда отправят, Вангой оказался. У нас в округе такая ломка только одна. Насилие там настолько ежедневная и обыденная вещь, что никто на него внимания не обращает. Там такие условия… Мечтаешь, чтобы тебя побили и в покое оставили.

Алексей сыграет хорошую роль, сам того не желая. Вынесет из этого места все пороки, которые они за забором прячут. Может, его и не тронут, но обязательно кто-то Навальному попытается все рассказать. Там такие страшные вещи происходят, которые даже я не рассказываю. Это не моя война. У меня поддержки не хватило, чтобы с ними воевать, а у Алексея хватит".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb