Почетный консул Беларуси в Италии демонстративно подал в отставку. Оппозиция призывает давить на его коллег в других странах

28 февраля, 2021, 11:00

Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья Антонио Соттиле подал в отставку в знак несогласия с произволом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Об этом 27 февраля 2021 года сообщила местная Gazzetta di Reggio , рассказывает Еспресо.TV .

"Я разговаривал с работниками министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с белорусским посольством в Италии. Мой выбор - это выбор совести, потому что я твердо верю в ценности, которые мне привили родители и которые я передаю своим трем детям: демократия, свобода и уважение прав человека. В Беларуси более 27 тыс. человек были арестованы и подверглись запугиванию, преследованиям и пыткам. Десятки людей пропали без вести, пятеро погибли, защищая свои права.

У меня очень много друзей в Беларуси, и я могу с гордостью заявить, что впервые белорусы не объект, а субъект истории! " - заявил теперь уже бывший консул.

Как добавляет белорусский независимый телеканал Белсат , Соттиле сказал, что не хочет больше иметь что-то общее с Лукашенко.

Соттиле был почетным консулом Беларуси в регионе с ноября 2011 года.

Как считает экс-кандидат в президенты Республики Беларусь дипломат Андрей Санников, который ныне является одним из иностранных руководителей белорусской оппозиции, инициатива Соттиле является прекрасным примером для подражания другими почетными консулами РБ в разных странах мира.

Санников призывает белорусов и друзей Беларуси по всему миру писать и звонить этим лицам, объяснять сущность режима Лукашенко и призывать их поступить, как Антонио Соттиле.

Контактные данные белорусских почетных консулов по просьбе Санникова размещены здесь .

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