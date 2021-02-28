Почетный консул Беларуси в Италии демонстративно подал в отставку. Оппозиция призывает давить на его коллег в других странах
Об этом 27 февраля 2021 года сообщила местная Gazzetta di Reggio , рассказывает Еспресо.TV .
"Я разговаривал с работниками министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с белорусским посольством в Италии. Мой выбор - это выбор совести, потому что я твердо верю в ценности, которые мне привили родители и которые я передаю своим трем детям: демократия, свобода и уважение прав человека. В Беларуси более 27 тыс. человек были арестованы и подверглись запугиванию, преследованиям и пыткам. Десятки людей пропали без вести, пятеро погибли, защищая свои права.
У меня очень много друзей в Беларуси, и я могу с гордостью заявить, что впервые белорусы не объект, а субъект истории! " - заявил теперь уже бывший консул.
Как добавляет белорусский независимый телеканал Белсат , Соттиле сказал, что не хочет больше иметь что-то общее с Лукашенко.
Соттиле был почетным консулом Беларуси в регионе с ноября 2011 года.
Как считает экс-кандидат в президенты Республики Беларусь дипломат Андрей Санников, который ныне является одним из иностранных руководителей белорусской оппозиции, инициатива Соттиле является прекрасным примером для подражания другими почетными консулами РБ в разных странах мира.
Санников призывает белорусов и друзей Беларуси по всему миру писать и звонить этим лицам, объяснять сущность режима Лукашенко и призывать их поступить, как Антонио Соттиле.
Контактные данные белорусских почетных консулов по просьбе Санникова размещены здесь .
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