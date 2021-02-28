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Espreso.tvОбществоПеред генконсульством России в Харькове вывесили карту Крыма с надписью "Краденое"

Перед генконсульством России в Харькове вывесили карту Крыма с надписью "Краденое"

На улице Ольминского, в городе Харькове, разместили необычную рекламу на билборде

Речь идет о картинке Крымского полуострова со словом "Краденое", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский новостной портал Glavnoe.ua .

Композиция оформлена в цветовой гамме государственного флага Украины: суша - светло-желтая, а море - голубое.

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Рядом находится генгеральне консульство России в Харькове.

"Кто является заказчиком акции - неизвестно", - отмечает издание.

  • Напомним, 26 февраля в Украине ежегодно отмечается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
  • В тот день на площади перед зданием Верховной Рады АРК в Симферополе был проведен многолюдный митинг с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа и украинских патриотических организаций.

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