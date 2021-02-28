Перед генконсульством России в Харькове вывесили карту Крыма с надписью "Краденое"
28 февраля, 2021, 07:23
На улице Ольминского, в городе Харькове, разместили необычную рекламу на билборде
Речь идет о картинке Крымского полуострова со словом "Краденое", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский новостной портал Glavnoe.ua .
Композиция оформлена в цветовой гамме государственного флага Украины: суша - светло-желтая, а море - голубое.
Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика
Рядом находится генгеральне консульство России в Харькове.
"Кто является заказчиком акции - неизвестно", - отмечает издание.
- Напомним, 26 февраля в Украине ежегодно отмечается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- В тот день на площади перед зданием Верховной Рады АРК в Симферополе был проведен многолюдный митинг с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа и украинских патриотических организаций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти