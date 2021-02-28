Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в поддержку конституционного строя в Армении
Об этом Пашинян сообщил в facebook.
По его словам, митинг состоится 1 апреля в Ереване на площади Республики в 18:30.
"Этим митингом мы должны подтвердить готовность нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть. Речь не о защите моей власти, а о власти народа, потому что в Армении власти у меня нет, она у народа, которая делегировала его мне ", - сказал Пашинян.
Вместе с тем он отверг вероятность того, что такой митинг может спровоцировать столкновения между его сторонниками и противниками.
"Не может быть гражданских столкновений, и мы завтра нашим митингом именно это и покажем. В Армении у нас нет и не может быть врагов, независимо от политических взглядов и выражаемых позиций, все они наши братья и сестры", убежден Пашинян.
- Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.
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