Навального доставили в колонию во Владимирской области
Об этом сообщают российские СМИ.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что Алексея Навального доставили из СИЗО "Матросская Тишина" в Москве в исправительную колонию во Владимирской области.
Сначала Навальный там пройдет обязательный карантин.
"Согласно установленного режима, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд", - рассказал Мельников.
В какую именно колонию отправили Навального, правозащитник не уточнил. Во Владимирской области расположены две колонии общего режима: №2 в городе Покров и №5 - во Владимире.
Источники сообщают, что Алексей Навальный будет отбывать наказание в Покрове.
- 27 февраля стало известно, что Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области.
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