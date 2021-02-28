Навального доставили в колонию во Владимирской области

28 февраля, 2021, 19:55

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию во Владимирской области

Об этом сообщают российские СМИ.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что Алексея Навального доставили из СИЗО "Матросская Тишина" в Москве в исправительную колонию во Владимирской области.

Сначала Навальный там пройдет обязательный карантин.

"Согласно установленного режима, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд", - рассказал Мельников.

В какую именно колонию отправили Навального, правозащитник не уточнил. Во Владимирской области расположены две колонии общего режима: №2 в городе Покров и №5 - во Владимире.

Источники сообщают, что Алексей Навальный будет отбывать наказание в Покрове.

27 февраля стало известно, что Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области.

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