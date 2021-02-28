NASA обнародовало видео выхода американских астронавтов в открытый космос

28 февраля, 2021, 18:32

Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер 28 февраля вышли в открытый космос с борта Международной космической станции

Об этом сообщает NASA в twitter.

Выход начался в 13:12 по киевскому времени и продлится около 6,5 часов. Астронавтам предстоит смонтировать на опорном сегменте P6 фермы МКС крепления для установки в будущем новых, более мощных солнечных панелей, которые позволят станции генерировать больше электроэнергии.

Три пары солнечных панелей позже будут доставлены на станцию с помощью трех грузовых кораблей Cargo Dragon компании SpaceX.

Как отмечает NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства), нынешние солнечные панели работают пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Первая пара панелей была развернута на МКС более 20 лет назад. Планируется, что в этом году новые панели будут установлены рядом с шестью старыми, повысив мощность энергосистемы станции с 160 киловатт до 215 киловатт.

На МКС в начале года уже были завершены работы по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные литий-ионные, которые имеют значительно большую емкость.

Это уже 235-й выход в открытый космос в истории станции.

5 марта NASA планирует осуществить еще один выход в космос с борта МКС. В нем примут участие Кейт Рубинс и японский астронавт Соити Ногути. Они должны будут выполнить ряд задач по техническому обслуживанию станции.

A look at both @NASA_Astronauts working outside the @Space_Station today: Kate Rubins & @AstroVicGlover . They're installing bracket support structures at the base of the station's solar arrays, to enable future upgrades to the arrays. pic.twitter.com/Ed5OrxX8lt - NASA (@NASA) February 28, 2021

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb