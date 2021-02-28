На Донбассе постоянно находится 50 российских снайперов, - Главное управление разведки

28 февраля, 2021, 21:42

В ГУР Минобороны Украины заявили, что на Донбассе постоянно находятся 50 российских снайперов

Об этом сообщают "Донбас.Реалии" .

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, около 50 россиян постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы повышать свой боевой опыт.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах ", - рассказал Скибицкий.

По его словам, в основном это короткий период времени, когда снайперская группа заходит с территории России на Донбасс.

"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше ", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что боевики группировок "ДНР" и "ЛНР" на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова. По данным ГУР Минобороны, для их тренировок с 2015 года активно использовали территорию России. Снайперские группы отправляли в Ростовскую область РФ, а также в Краснодарский край, в частности на полигон "Молькино". В 2016 г. подготовку снайперов осуществляют на территории оккупированного Донбасса.

"По данным военной разведки, в декабре прошлого года на территории Украины, в оккупированных районах были проведены собрания снайперских подразделений с привлечением офицеров вооруженных сил России, как инструкторы прибыли с территории Ростовской области для проведения этого собрания, проведение отдельных занятий и контроля уже результатов подготовки снайперских подразделений первого и второго армейского корпусов ", - рассказал Скибицкий.

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