Лукашенко не поверит в гарантии от супер-государств и не согласится на предложенный ему "коридор", - белорусский психиатр Щигельский

28 февраля, 2021, 22:55

Для того чтобы просчитать будущие действия самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, нужно изучать не опыт "бархатных революций" Польши и Чехии, а события в Сомали, Венесуэле и Гаити

Об этом известный белорусский психиатр Дмитрий Щигельский, который 20 лет назад поставил Лукашенко диагноз "мозаичная психопатия", рассказал на YouTube-эфире с оппозиционеркой Ольгой Кароч, передает Еспресо.TV.

По мнению врача, очевидно, "несколько супер-государств" пойдут на одновременное предоставление правителю Беларуси личных гарантий и "воздушного коридора" до "безопасного места".

"Поверит ли Лукашенко этим гарантиям? Я сомневаюсь. Может ли сбежат (из Беларуси - ред.)? Конечно, может. Но я очень сомневаюсь, что он поверит этим гарантиям", - сказал Щигельский.

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Кроме того, как отметил Дмитрий Щигельский, Лукашенко не склонен и к суициду.

"Я не думаю, что Лукашенко на пороге самоубийства. Я думаю, что он очень любит себя, свою жизнь и хотел бы дожить лет до 85-90, а может и больше, сформировать династию и передать страну по наследству. Самоубийство в его планы не входит ", - пояснил психиатр.

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