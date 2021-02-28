Коронавирус в Черновцах: умерли директор Водоканала и второй пострадавший от взрыва в больнице

28 февраля, 2021, 09:36

В Черновцах в результате осложнений от коронавируса умер начальник коммунального предприятия "Черновцыводоканал" Борис Максимюк

Об этом сообщили родственники чиновника, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец .

Максимюк лечился сначала в Кицманской центральной районной больнице, а позже был переведен на лечение в областную больницу в Черновцах.

Борис Максимюк был назначен на должность руководителя "Черновцыводоканала" 1 ноября 2018 года.

Кроме того, в реанимации этой ночью умер второй пациент, который пострадал во время пожара в Черновицкой больнице №1, где лечат больных с COVID-19, передает черновицкое информагентство АСС .

Информацию подтвердила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"27 февраля в 13 ч. 15 мин. в г. Черновцы, в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1, предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. В 13 ч. 30 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Вследствие данного события погибли 2 человека (второй человек, пострадавшей во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля) ", - говорится в сообщении спасателей, которое приводит ИА "АСС".

Во время пожара эвакуировали 20 человек. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование на площади 30 м2.

Напомним, по последним данным, Винницкая и Житомирская области вошли в тройку регионов - лидеров распространения коронавируса.

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