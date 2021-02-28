Если не защищать Стерненко, мы проснемся в другой стране, - экс-чиновник Офиса президента, который ушел оттуда в знак протеста

28 февраля, 2021, 14:52

Бывший руководитель экспертной группы в Офисе президента Владимира Зеленского Сергей Кошман пояснил свое присутствие на митинге, устроенном 27 февраля 2021 года под стенами здания на Банковой

Об этом он написал в фейсбуке, передает Еспресо.TV .

"В какой-то момент могут неожиданно открыться двери настоящего ада, что мы имеем возможность наблюдать в соседних странах. И ключи от этих дверей находятся в руках судей и других работников украинской отрасли справедливости. Еще одно-два дерзких судебных решения, и мы можем проснуться в абсолютно другой стране", - отметил Кошман.

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По словам Сергея Кошмана, украинцы должны "об этом постоянно помнить и защищать достойное будущее".

Вечером 23 февраля Кошман впервые присоединился к акции в защиту Стерненко, что происходило на Банковой.

24 февраля чиновник написал заявление об увольнении.

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