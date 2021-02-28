Елена Зеленская не имеет задолженностей по своему жилью в Крыму, - Аксенов

28 февраля, 2021, 09:15

Жена украинского президента Владимира Зеленского не допускает несвоевременной оплаты коммунальных услуг за квартиру в Крыму

С таким заявлением марионеточный "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, который формально возглавляет оккупационную администрацию Крымского полуострова, выступил на телеканале "Россия 24", передает Еспресо.TV .

"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является собственником имущества на территории республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам не имеет", - отметил коллаборационист.

По его мнению, недвижимость нужна Владимиру Зеленскому "на тот случай, если придется просить политического убежища".

Справка

О том, что у Зеленского есть в Крыму недвижимость, стало известно во время предвыборной кампании 2019 года.

Пресс-служба в то время кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщала, что его жена Елена приобрела квартиру на полуострове в соответствии с украинскими законами еще в 2013 году, то есть до оккупации.

Представители Зеленского уверяли, что супруги уплатило необходимые налоги и сборы.

Сама недвижимость официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия, возле Ялты.

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