Елена Зеленская не имеет задолженностей по своему жилью в Крыму, - Аксенов
С таким заявлением марионеточный "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, который формально возглавляет оккупационную администрацию Крымского полуострова, выступил на телеканале "Россия 24", передает Еспресо.TV .
"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является собственником имущества на территории республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам не имеет", - отметил коллаборационист.
По его мнению, недвижимость нужна Владимиру Зеленскому "на тот случай, если придется просить политического убежища".
Справка
О том, что у Зеленского есть в Крыму недвижимость, стало известно во время предвыборной кампании 2019 года.
Пресс-служба в то время кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщала, что его жена Елена приобрела квартиру на полуострове в соответствии с украинскими законами еще в 2013 году, то есть до оккупации.
Представители Зеленского уверяли, что супруги уплатило необходимые налоги и сборы.
Сама недвижимость официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия, возле Ялты.
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