Электропроводка исправна, взрыва баллона с кислородом не было, - мэр Черновцов Кличук о пожаре в больнице

28 февраля, 2021, 11:54

Пожар в одной из палат городской больницы №1 в Черновцах, которую еще называют "ковидной" больницей, не связан с проблемами с электропроводкой. Взрыва кислородного баллона также не было

С таким заявлением выступил мэр Роман Кличук, передает Еспресо.TV .

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - отметил мэр Черновцов.

"Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но в них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы. Узнать о том, кто и где находится, родственники могут по телефону 550-103 ", - добавил мэр.

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