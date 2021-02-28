Два водохранилища Крыма полностью истощились
Подробности со ссылкой на Крым.Реалии рассказывает Еспресо.TV .
По данным ведомства в настоящее время полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. В течение последнего месяца, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось.
Приближается к "мертвому объему" и Балановское водохранилище.
К началу февраля, согласно мониторингу "министерства", близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.
В январе 2021 года Украинский национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Согласно данным мониторинга площадь крымских водохранилищ за последний год "существенно уменьшилась".
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