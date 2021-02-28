Детей из Черкасс будут обучать парусному спорту

28 февраля, 2021, 13:00

В Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета презентовали открытие нового отделения парусного спорта в местной ДЮСШ. В нем будут заниматься 24 ребенка

Во время обучения детей будет сопровождать лодка сопровождения. Большое внимание будет уделяться безопасности на воде. Юные спортсмены обязательно будут одеты в спасательные жилеты, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВиЧерпно .

Инициатором создания удаления стал ветеран АТО депутат горсовета Сергей Прядка.

"Было очень тяжело и непросто открыть парусное отделение в Черкассах. Однако мы не опускали руки. Я рад, что мы все-таки открыли отделение, однако наша цель - чтобы в Черкассах была полноценная парусная школа", - отметил он.

Как заявил глава отделения НОК Украины в Черкасской области Андрей Бильда, благодаря парусной школе черкасчане заявят о себе и на чемпионатах мира.

"У нас есть свой яхт-клуб, а теперь будет и своя парусная школа. Я верю, что скоро у нас появятся победители этих соревнований, а впоследствии и олимпийские чемпионы. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы парусный спорт в Черкассах и Черкасской области развивался ", - подчеркнул Бильда.

В Черкасской парусный школе будут действовать 4 группы. Уже есть немало детей, желающих в нее записаться.

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