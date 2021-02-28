Детей из Черкасс будут обучать парусному спорту
Во время обучения детей будет сопровождать лодка сопровождения. Большое внимание будет уделяться безопасности на воде. Юные спортсмены обязательно будут одеты в спасательные жилеты, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВиЧерпно .
Инициатором создания удаления стал ветеран АТО депутат горсовета Сергей Прядка.
"Было очень тяжело и непросто открыть парусное отделение в Черкассах. Однако мы не опускали руки. Я рад, что мы все-таки открыли отделение, однако наша цель - чтобы в Черкассах была полноценная парусная школа", - отметил он.
Как заявил глава отделения НОК Украины в Черкасской области Андрей Бильда, благодаря парусной школе черкасчане заявят о себе и на чемпионатах мира.
"У нас есть свой яхт-клуб, а теперь будет и своя парусная школа. Я верю, что скоро у нас появятся победители этих соревнований, а впоследствии и олимпийские чемпионы. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы парусный спорт в Черкассах и Черкасской области развивался ", - подчеркнул Бильда.
В Черкасской парусный школе будут действовать 4 группы. Уже есть немало детей, желающих в нее записаться.
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