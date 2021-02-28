COVID-19 в Украине: почти 6 тыс. новых, Винницкая и Житомирская области вошли в тройку лидеров
Такие данные по итогам субботы, 27 февраля, приводит Совет национальной безопасности и обороны Украины, информирует Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
выявлено - 1 347 849 (+5833)
умерли - 25 982 (+89)
выздоровели - 1 170 023 (1702)
болеют - 151 844 (+4042)
подозревают - 1 477 144 (+5782).
Больше всего новых зараженных по-прежнему в Ивано-Франковской области (+734).
Читайте также: Мародеры на ковиде. Как ЗЕ-власть сорвала вакцинацию и фактически отобрала безвиз
В то же время вторую и третью строчку в сегодняшней статистике занимают не соседние с Ивано-Франковской области, как это было раньше, а Винницкая область (+558) и Житомирщина (+528).
Эпицентром распространения новой волны COVID-19 в Украине, напомним, является Ивано-Франковская область.
Власти объясняют это расположением там популярных зимних курортов и традиции празднования Расколяды. Местные жители в свою очередь в соцсетях высказывают предположение о пагубном воздействии завезенного из Словакии нового штамма (или сразу нескольких новых штаммов).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти