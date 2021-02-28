COVID-19 в Украине: почти 6 тыс. новых, Винницкая и Житомирская области вошли в тройку лидеров

28 февраля, 2021, 08:50

По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля 2021 года, на подконтрольной государству Украина территории выявлено 5833 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные по итогам субботы, 27 февраля, приводит Совет национальной безопасности и обороны Украины, информирует Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

выявлено - 1 347 849 (+5833)

умерли - 25 982 (+89)

выздоровели - 1 170 023 (1702)

болеют - 151 844 (+4042)

подозревают - 1 477 144 (+5782).

Больше всего новых зараженных по-прежнему в Ивано-Франковской области (+734).

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В то же время вторую и третью строчку в сегодняшней статистике занимают не соседние с Ивано-Франковской области, как это было раньше, а Винницкая область (+558) и Житомирщина (+528).

Эпицентром распространения новой волны COVID-19 в Украине, напомним, является Ивано-Франковская область.

Власти объясняют это расположением там популярных зимних курортов и традиции празднования Расколяды. Местные жители в свою очередь в соцсетях высказывают предположение о пагубном воздействии завезенного из Словакии нового штамма (или сразу нескольких новых штаммов).

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