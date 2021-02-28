Байден объяснил, зачем США нанесли авиаудары по иранцам в Сирии

28 февраля, 2021, 10:40

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объяснил осуществление авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак

Об этом говорится в его письме к Конгрессу, обнародованном Белым домом, передает Еспресо.TV .

"По моему указанию 25 февраля 2021 года войска США осуществили целенаправленный военный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая используется негосударственными группировками боевиков, поддерживаемых Ираном", - заявил американский лидер.

Как отметил Байден, речь идет о подразделениях, участвовавших в "недавних атаках на США и сотрудников коалиции в Ираке".

"Эти группы также участвуют в постоянном планировании будущих подобных атак. В ответ я направил эту военную акцию в защиту нашего персонала и наших партнеров от этих атак и будущих таких атак. Соединенные Штаты всегда готовы прибегнуть к необходимым и пропорциональным мерам в целях самообороны", - добавил Байден.

Глава американского государства отметил "неотъемлемое право США на самооборону" согласно статье 51 Устава ООН, а также напомнил о резолюции о военных полномочиях (закон 93-148), которая регламентирует военные действия.

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