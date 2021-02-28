Активисты запустили над оккупированным Крымом огромный флаг Украины. ФОТО

28 февраля, 2021, 17:35

28 февраля активисты запустили в сторону оккупированного Крыма гигантский флаг Украины с посланиями для жителей полуострова

Об этом сообщает "Крым.Реалии" .

Флаг размером 20 м на 6 м сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева. Его запустили в Крым на воздушных шарах из Каланчака.

Акция была посвящена Дню сопротивления оккупации Крыма.

Один из ее координаторов Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг за несколько дней до акции разместили в "Крымском доме" в Киеве. Все желающие приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить на территории полуострова.

"Дети писали: "Крым - Украина" , "Крым будет Украина". Ко мне обращались из Турции, из Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма и за освобождение всех политзаключенных ", - рассказал Рамазанов.

Он добавил, что на флаге свои обращения написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров. Флаг также принесли в Верховную Раду, чтобы на нем могли написать сообщение и народные депутаты.

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