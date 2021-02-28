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28 февраля на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины, украинские военные открыли огонь


фото: Укрінформ
28 февраля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Верхнеторецкого российские оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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