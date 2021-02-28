27 февраля на фронте 9 обстрелов вблизи 8 поселков и городов, есть раненый боец ВСУ

28 февраля, 2021, 08:10

Вчера, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили перемирие и использовали запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения, одновременно осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина"

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, 28 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .

Россияне вели прицельный огонь поблизости от:

Луганского - из 120-мм и 82-мм минометов; на этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины;

Мироновского - из 82-мм минометов;

Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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Широкино - из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов;

Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета;

Марьинки - здесь украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера;

Зайцева, Водяного - из стрелкового оружия.

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