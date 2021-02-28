27 февраля на фронте 9 обстрелов вблизи 8 поселков и городов, есть раненый боец ВСУ
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, 28 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .
Россияне вели прицельный огонь поблизости от:
Луганского - из 120-мм и 82-мм минометов; на этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины;
Мироновского - из 82-мм минометов;
Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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Широкино - из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов;
Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета;
Марьинки - здесь украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера;
Зайцева, Водяного - из стрелкового оружия.
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