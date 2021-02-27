Житель Ривне полдня возил кота под капотом
27 февраля, 2021, 14:53
Водитель из Ривне обратил внимание на странные звуки из-под капота своей легковушки
Как выяснилось, проблема была не с машиной, а с пушистым белым котом, рассказывает Еспресо.TV .
"Пол дня кота катал думаю, что визжит на ямах и лужах, уже падало подозрение на подшипник ступицы", - приводит слова мужа инстаграм rivne_1283.
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