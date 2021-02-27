Зеленский выселил из Кончи-Заспы и снял охрану с экс-начальника ГУР Бурбы, свидетельствовавшего о срыве операции по захвату "вагнеровцев", - Бутусов

27 февраля, 2021, 17:53

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в facebook.

По его словам, Зеленский выселил и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов.

"26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер", которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конче-Заспе. Бурбу, владеющего информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США", - написал Бутусов.

Он отметил, что по данным источников Цензор.нет, Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату русских террористов, которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020 года.

"Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт измены и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля", - продолжил Бутусов.

Он добавил, что накануне выселения с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского.

"Он предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и любого сотрудничества с расследователем "Беллигнкет" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были немедленно осуществлены", - написал Бутусов.

Он констатировал, что Офис президента показал, что несет ответственность за измену и пытается замести следы преступления с помощью нового преступления.

"Такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет. Я общался с Грозевым, и по его словам, первая часть "Вагнергейта" выйдет в марте, а летом будет большой фильм", - сообщил Бутусов.

Напомним, 12 февраля Юрий Бутусов заявил, что все участники операции по захвату вагнеровцев освобождены от должностей и без госохраны.

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