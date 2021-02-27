Всем вакцинированным от COVID-19 украинцам будут выдавать справки о прививках

27 февраля, 2021, 17:18

Все граждане Украины, которые вакцинировались от коронавируса, получат справки о прививках

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Украина 24".

По его словам, вакцинированных граждан будут вносить в единую базу данных и выдавать им справки о прививках.

"Каждое вакцинирование заносится в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. У мобильных бригад есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы. Мы провели переговоры с разработчиками и попросили их создать возможность сформировать справку о проведении прививки. Эта справка может сформироваться как в виде нашего нормативно-правового акта, форма 063, так и в виде международного свидетельства. Именно этот документ урегулирован международно-медицинскими правилами, и установлена единая форма для всех стран мира", - сказал Ляшко.

Он добавил, что справку можно будет получить у семейного врача.

"Семейный врач, зайдя в ваш медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает вам справку, подпишет и поставит печать", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что подделать справку будет невозможно, поскольку электронная система здравоохранения отслеживает каждое действие.

Напомним, 25 февраля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил мнение, что паспорта вакцинации от коронавируса не должны вводиться для международных поездок, поскольку неизвестно, как вакцины защищают от распространения коронавируса.

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