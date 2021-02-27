Всем вакцинированным от COVID-19 украинцам будут выдавать справки о прививках
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Украина 24".
По его словам, вакцинированных граждан будут вносить в единую базу данных и выдавать им справки о прививках.
"Каждое вакцинирование заносится в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. У мобильных бригад есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы. Мы провели переговоры с разработчиками и попросили их создать возможность сформировать справку о проведении прививки. Эта справка может сформироваться как в виде нашего нормативно-правового акта, форма 063, так и в виде международного свидетельства. Именно этот документ урегулирован международно-медицинскими правилами, и установлена единая форма для всех стран мира", - сказал Ляшко.
Он добавил, что справку можно будет получить у семейного врача.
"Семейный врач, зайдя в ваш медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает вам справку, подпишет и поставит печать", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что подделать справку будет невозможно, поскольку электронная система здравоохранения отслеживает каждое действие.
- Напомним, 25 февраля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил мнение, что паспорта вакцинации от коронавируса не должны вводиться для международных поездок, поскольку неизвестно, как вакцины защищают от распространения коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти