Войны в Чечне, Грузии и Украине - это крупнейшие геополитические поражения Путина - российский политолог
Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .
"Путин и его окружение понимают, что ситуация усложняется. Но психологически Владимир Путин считает себя единственной надеждой России. Он представил себя капитаном тонущего корабля. Но как бы он не пытался спасти "тонущий корабль", это у него не получится. Ведь экономические параметры Российской Федерации ухудшаются. Соответственно, единственное, что он может делать это бороться с угрозой внутреннего бунта. Именно этим он сейчас и занимается", - отметил Орешкин.
Политолог отметил, что у Владимира Путина есть большой соблазн набрать политических дивидендов перед парламентскими выборами на геополитическом поле. Но, по мнению политолога, такая стратегия действий российского президента маловероятна. Поскольку для очередной военной агрессии не хватает технических ресурсов.
"Путину, накануне парламентских выборов, нужен очередной всплеск популярности. У него их было всего три и все они были связаны с победами виртуальными, за которые ему аплодировало большинство. Это войны в Чечне, Грузии и Украине. На самом деле, эти войны стали крупнейшими геополитическими поражениями Владимира Путина. Но, поскольку он контролирует медийные средства, то это выдают за победы", - добавил Орешкин.
Политолог также добавил, что таким образом Путин пытается убедить общество, что такие "победы" сохраняют "русский мир" от развала. Но, по мнению Орешкина, именно под такими лозунгами "русский мир" наоборот разваливается.
"Тактика Путина не работает. Лозунги, что победы сохраняют "русский мир" не работают. Хотя сейчас путинская верхушка готовит очередную "виртуальную победу". Они одержимы идеей объединения с Беларусью", - добавил политолог.
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