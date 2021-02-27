В Украине насчитывается уже более 3 тыс. привитых от коронавируса
27 февраля, 2021, 11:26
Сейчас от COVID-19 в Украине вакцинировано всего 3051 человека. 1713 человек привито за последние сутки
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 27 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .
Сообщается, что за сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области - 170 человек, Донецкая область оказалась на втором месте с показателем в 110 привитых.
По данным Минздрава, за весь период прививочной кампании по количеству вакцинаций лидирует Черкасская область, там уже 270 человек получили первую прививку.
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