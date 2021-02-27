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Espreso.tvМирВ Нигерии террористы похитили три сотни воспитанниц интерната

В Нигерии террористы похитили три сотни воспитанниц интерната

В Нигерии вооруженные люди похитили 317 девочек с государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара

Об этом со ссылкой на местное Legit сообщает Еспресо.TV .

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 февраля, на северо-западе страны.

Террористы взяли штурмом школу-интернат, по предварительным данным, несколько охранников получили ранения.

Перед этим бандиты захватили военный блокпост неподалеку.

Комиссар полиции штата Замфара Абуту Яро сообщила, что силовики начали поисково-спасательную операцию.

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