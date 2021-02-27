В Нигерии террористы похитили три сотни воспитанниц интерната
27 февраля, 2021, 13:30
В Нигерии вооруженные люди похитили 317 девочек с государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара
Об этом со ссылкой на местное Legit сообщает Еспресо.TV .
Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 февраля, на северо-западе страны.
Террористы взяли штурмом школу-интернат, по предварительным данным, несколько охранников получили ранения.
Перед этим бандиты захватили военный блокпост неподалеку.
Комиссар полиции штата Замфара Абуту Яро сообщила, что силовики начали поисково-спасательную операцию.
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