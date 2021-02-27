В Минске "людьми в штатском" за чтение белорусских книг задержаны пассажиры электрички

27 февраля, 2021, 11:04

За устроенный в пригородном железнодорожном транспорте Минска (Беларусь) флешмоб в поддержку государственного статуса белорусского языка силовиками задержана группа пенсионеров

Это произошло в пятницу, 26 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

Происшествие имело место утром, но журналисты узнали подробности вечером.

"В момент выхода из электрички на станции" Минск-Северный "была задержана группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. По слова очевидцев, задержали 8 человек. Они в электричке читали белорусские книги - акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводской и Партизанского райотделов ", - говорится в сообщении.

Правозащитникам удалось получить данные с именами некоторых задержанных:

Наталья Иванисава (1946),

Светлана Лазебникова (1961),

Ирина Новик (1961),

Галина Гулянкова.

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