В Минске "людьми в штатском" за чтение белорусских книг задержаны пассажиры электрички
Это произошло в пятницу, 26 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .
Происшествие имело место утром, но журналисты узнали подробности вечером.
"В момент выхода из электрички на станции" Минск-Северный "была задержана группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. По слова очевидцев, задержали 8 человек. Они в электричке читали белорусские книги - акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводской и Партизанского райотделов ", - говорится в сообщении.
Правозащитникам удалось получить данные с именами некоторых задержанных:
Наталья Иванисава (1946),
Светлана Лазебникова (1961),
Ирина Новик (1961),
Галина Гулянкова.
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