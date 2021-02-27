В Черном море начались военные учения НАТО
Об этом сообщает официальный сайт генштаба румынских ВМС.
Учениями руководит Румыния, к ним привлечены военные еще шести стран.
"Командование флота Констанцы проводит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых задействованы силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции", - отметили в румынских ВМС.
Учения продлятся до 6 марта. Участники отработают борьбу с подводными угрозами, в частности, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств, авиацией, кораблями и подводными лодками противника.
Кроме того, проведут учебные маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.
- Напомним, 25 февраля вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) вошла в акваторию Черного моря в четверг, 25 февраля, в рамках первого развертывания сил Альянса в 2021 году.
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