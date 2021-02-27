Укрзализныця объяснила, что теперь делать с билетами на поезда до карантинной Франковщины

27 февраля, 2021, 12:58

"Пассажиры с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику до 6 марта включительно"

Такими словами начинается обнародованное сегодня, 27 февраля 2021 года, заявление Укрзализныци по поводу дальнейшего сообщения с Ивано-Франковской областью, где самый высокий в Украине уровень заболеваемости коронавирусом , передает Эспрессо.TV .

"Согласно постановлению # 154 Кабинета Министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе. Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут без помех добраться до места назначения по железной дороге ", - говорится в сообщении.

Укрзализныця приостановила продажу новых билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковской и обратно, но не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку / посадку пассажиров до даты, указанной постановлением КМУ.

При этом пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, предлагаются альтернативные маршруты на курорты Закарпатья или Львовщины, а именно к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское.

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