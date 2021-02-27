Спасатели предупреждают о подъеме уровней рек в Карпатах и на Волыни
Соответствующая информация утром субботы, 27 февраля, появилась на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .
"На реках бассейнов Прута и Сирет ожидается продолжение формирования волны тало- дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями 26 февраля на 08.00 час", - говорится в сообщении.
Кроме того, 27-28 февраля ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями 26 февраля:
на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 - 1,0 м;
на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 0,8 м,
на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл,) на 0,3 - 1,3 м,
на реке Вишня возле села Твiржа (бассейн Сяна) на 1,5-2,0 м, местами возможен выход на пойму (уровень опасности желтый).
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