СНБО будет предлагать ограничить нардепов двумя сроками
27 февраля, 2021, 12:00
Политическое руководство Украины обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Эти полномочия могут ограничить двумя сроками
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два сроки максимально отработал и покажи себя обществу", - цитирует чиновника РБК-Украина .
По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.
"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - отметил Данилов.
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