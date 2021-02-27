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Espreso.tvОбществоШмыгаль рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 марта

Шмыгаль рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 марта


фото: Укрінформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 марта пенсии вырастут в среднем на 300 грн

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий.

"Увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий коснется более чем 8 млн наших пенсионеров. Это уже вторая индексация, запускаемая нашим правительством за менее чем год. В 2020 году средний размер пенсии вырос почти на 500 грн", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в 2021 году мы уже повысили минимальную зарплату до 6 тыс. грн, а с 1 декабря она вырастет до 6,5 тыс. грн.

"С октября этого года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Также, в этом году зарплаты учителей и врачей вырастут фактически на 30%", - пообещал Шмыгаль.

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