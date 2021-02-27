Шмыгаль рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 марта
Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий.
"Увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий коснется более чем 8 млн наших пенсионеров. Это уже вторая индексация, запускаемая нашим правительством за менее чем год. В 2020 году средний размер пенсии вырос почти на 500 грн", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что в 2021 году мы уже повысили минимальную зарплату до 6 тыс. грн, а с 1 декабря она вырастет до 6,5 тыс. грн.
"С октября этого года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Также, в этом году зарплаты учителей и врачей вырастут фактически на 30%", - пообещал Шмыгаль.
- 27 января стало известно, что правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.
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