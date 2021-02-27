Сегодня - годовщина подлого убийства Бориса Немцова

27 февраля, 2021, 10:37

В субботу, 27 февраля 2021 года, исполняется ровно шесть лет с гибели российского политика и государственного деятеля, вице премьера во времена Ельцина, а позже основателя и сопредседателя оппозиционной "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Бориса Ефимовича Немцова

Немцов всегда был большим другом Украины и украинского народа, выступал за демократические преобразования в своей стране, последовательно разоблачал Путина и путинизм в различных преступлениях, напоминает Еспресо.TV .

С началом вторжения РФ именно Немцов выступил главным организатором постоянных многотысячных маршей против войны с Украиной, что после него, следует отметить, перестало быть определяющим трендом для тех, кто в современной России претендует называется оппозицией.

К тому же, Немцов выступал за самоопределение территорий внутри РФ, в частности, Сибири.

27 февраля 2015 года люди из окружения Кадырова - а это будет доказано в суде - выследили и выстрелами в спину убили Немцова во время его прогулки неподалеку от Кремля.

Конечных заговорщиков до сих пор официально не установлено. Судом и прокуратурой считается, что это преступление якобы было совершено на почве религиозной неприязни Немцова к мусульманам и наоборот.

Независимые политологи в свою очередь говорят о целой спецопераций российских силовиков, а не о самостоятельных действиях нескольких визитеров из Чечни, в которой с целью слежения за Борисом Немцовым, обеспечение исполнителей всем необходимым и для оперативного контроля и прикрытия их миссии было задействовано десятки человек.

Ниже приводится подборка видео с выступлениями Немцова на телевизионном канале "Еспресо"

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