"Укргазбанк" предлагает украинском доступные займы на жилье

27 февраля, 2021, 20:09

Банк присоединился к государственной программы ипотечного кредитования

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Арендовать квартиру - дорого, а приобрести - нечего и мечтать. С такими трудностями сталкивается много внутренних переселенцев, молодежь после окончания университета или педагоги. В мире самый простой способ получить желаемое жилье - взять кредит в банке. Однако до сих пор в Украине это было очень дорогим удовольствием. Министерство финансов запустило программу "Доступная ипотека 7%". Этот проект значительно удешевляет кредиты на приобретение жилья для граждан с небольшими доходами.

"Так сложилось исторически, что на рынке Украины эти 7% выглядит, как манна небесная. Но, в принципе, если мы посмотрим на европейские страны, к которым мы стремимся попасть, то там эти проценты намного меньше еще. То есть нам есть куда идти" , - говорит глава Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Семь из 25-ти крупнейших украинских банков уже заключили договор с Фондом развития предпринимательства. Первым стал "Укргазбанк". Руководство финучреждения говорит, что банк уже давно на рынке ипотечного кредитования, поэтому новая программа откроет только больше возможностей для желающих взять ипотеку.

Председатель правления "Укргазбанка" Андрей Кравец отметил, что учреждение никогда не прекращало ипотечного кредитования. У банка есть специальные программы для отдельных слоев населения: полицейских, сотрудников МВД и других сфер.

Основные условия проекта: ставка для заемщика 7% годовых на весь срок кредитования, нормативная площадь недвижимости - 50 кв. метров, максимальная сумма кредита - 2 млн грн, срок кредитования - 20 лет и максимальная стоимость недвижимости - 2,5 млн грн.

Принять участие в новой программе ипотечного кредитования смогут многие украинцы, но на определенных условиях. Государство в первую очередь будет считаться с потребностями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, внутренне перемещенных лиц, работников образования, жителей общежитий и аварийных домов и тому подобное. В рамках проекта речьидет о первичном и вторичном рынке жилья. Это все дома, которые введены в эксплуатацию с 2018 года.

"Мы надеемся, что эта программа будет такой же успешной, как программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы учесть интересы граждан и интересы банков. О каких-то результатах можно будет уже говорить через полгода после старта программы. Но уже сейчас мы захватываем 95% банковского сектора по кредитованию. И мы будем продолжать принимать новых участников в эту программу", - подчеркнул Андрей Гапон.

Кроме того, в "Укргазбанк" уже поступили сотни заявок оформить ипотечный кредит. А председатель правления отметил, что "Доступная ипотека 7%" сможет стать весомым вкладом в развитие украинской экономики.

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