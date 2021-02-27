27 февраля, 2021, 21:31

В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле проиграл "Руху"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Колос" вышел вперед на 34-й минуте, когда гол в собственные ворота забил Роман Мисак. Вскоре после перерыва счет сравнял Данил Кондраков.

Команды доигрывали матч в неполных составах - у "Руха" был удален Марьян Мысык, а у "Колоса" - Денис Костишин.

Развязка в игре наступила в компенсированное арбитром время - победу "Руху" принес Николай Кухаревич.

"Рух" победил "Колос" 2:1, набрал 13 очков и вышел на 11-ю позицию. "Колос" имеет 22 пункта и занимает 13 место.

Чемпионат Украины

16-й тур

27 февраля

"Колос" - "Рух" 1:2

Голы: Мисаки, 34 (авт.) - Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6

Удаление: Костышин, 90+1 - Мысык, 90

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