"Рух" нанес поражение "Колосу" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Колос" вышел вперед на 34-й минуте, когда гол в собственные ворота забил Роман Мисак. Вскоре после перерыва счет сравнял Данил Кондраков.
Команды доигрывали матч в неполных составах - у "Руха" был удален Марьян Мысык, а у "Колоса" - Денис Костишин.
Развязка в игре наступила в компенсированное арбитром время - победу "Руху" принес Николай Кухаревич.
"Рух" победил "Колос" 2:1, набрал 13 очков и вышел на 11-ю позицию. "Колос" имеет 22 пункта и занимает 13 место.
Чемпионат Украины
16-й тур
27 февраля
"Колос" - "Рух" 1:2
Голы: Мисаки, 34 (авт.) - Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6
Удаление: Костышин, 90+1 - Мысык, 90
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
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