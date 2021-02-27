От Антарктиды откололся огромный айсберг

27 февраля, 2021, 21:55

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 кв. км

Об этом сообщает Антарктическая служба Великобритании.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где расположена британская исследовательская станция Halley.

Более 10 лет назад на нем стали появляться большие трещины. В январе одна из крупнейших из них стала активно увеличиваться. В итоге, 26 февраля от ледника откололся айсберг площадью 1 270 кв. км и толщиной 150 м.

По прогнозам ученых, он может уйти от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Опасности для станции айсберг не представляет. В 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае скола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию еще в середине февраля, с наступлением антарктической зимы.

7 февраля стало известно, что крупнейший в мире айсберг отколовшийся от ледника в Западной Антарктиде, должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание и двигаться в сторону Атлантики.

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