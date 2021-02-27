Оккупанты не пропустили в Луганск 11 грузовиков гуманитарки от ООН
27 февраля, 2021, 13:44
На КПВВ "Счастье", несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, представители российско-террористических сил не пропустили гуманитарный груз ООН
Это имело место вечером 26 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .
Речь идет о товарах первой необходимости общим весом примерно 136 тонн (11 грузовиков).
Они были предназначены для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.
"В настоящее время принимаются меры по повторной доставки груза на временно оккупированную территорию Украины", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
Справка
КПВВ "Счастье" расположен в одноименном поселке Луганщины. Это подконтрольная территория.
Им идет путь на оккупированный город Луганск - через Северский Донец.
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