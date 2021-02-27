Нардепы от "Голоса" требуют от руководства партии прекратить давление на депутатов фракции в Киевсовете относительно участка для строительства мемориала "Бабий Яр"

27 февраля, 2021, 22:45

10 нардепов от "Голоса" обнародовала заявление с требованием к руководству партии прекратить давление на членов фракции в Киевсовете относительно решения о передаче земельного участка благотворительной организациӥ "Фонд памяти" Бабий Яр ", которая финансируется российско-кремлевскими деньгами

Об этом говорится в заявлении народных депутатов от фракции "Голос", которое оказалось в распоряжении Еспресо.TV.

Заявление народных депутатов от партии "Голос"

О публичной позиции партиӥ в отношении передачи благотворительной организациӥ "Фонд памяти "Бабий Яр" земельного участка в аренду.

Предыстория: 17 февраля 2021 года состоялось заседание политического совета партии "Голос", где большинством голосов членов совета рекомендовалось обратиться в депутатскую фракцию Киевской городской территориальной организации партии в Киевсовете IX созыва с рекомендацией поддержать во время голосования проект решения о передаче благотворительной организации "Фонд памяти "Бабий Яр" дополнительного земельного участка в аренду для размещения и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры.

Поэтому мы, народные депутаты Украины политической партии и фракции "Голос", большинство из которых являются членами партии, нижеподписавшиеся, выражаем глубокое возмущение по поводу решения руководства партии в связи с нашей принципиальной позицией о недопустимости реализации этого проекта с привлечением денег государства- агрессора.

Мы осознаем необходимость и актуальность увековечения памяти одной из величайших трагедий в истории украинского и еврейского народов. Бабий Яр - это глубокая рана, работа над заживлением которой должна быть основательной и последовательной. На Нюрнбергском процессе было установлено, что в Бабьем Яру было замучено до 100 тыс. человек. Из них - примерно 70 тысяч украинских евреев, а также тысячи украинцев, ромов, представителей украинских националистов и людей с психическими нарушениями. Бабий Яр - общая трагедия украинского и еврейского народов, которая является частью нашей национальной памяти, и мемориал обязательно должен быть построен.

Сейчас существует 2 проекта Мемориала: первый - государственный, разработанный украинскими историками Национальной академии наук, который имеет широкую общественную поддержку. Второй - разработан БФ "Фонд памяти "Бабий Яр", который де-факто является частной структурой. Эта структура полностью финансируется российско-кремлевскими деньгами. Истоки реализации идеи данного проекта принадлежат В. Рабиновичу (ОПЗЖ).

Мы считаем недопустимым, чтобы российскими деньгами финансировались какие-либо проекты в Украине, в то время, когда на востоке продолжается российско-украинская война. Изложение украинской истории устами россиян и за счет денег российских олигархов неприемлемо.

Поддерживая проект мемориала, мы убеждены, что его инициатором должно быть государство, а не российские финансово-промышленные группы. Открытой информацией является то, что на сегодня основными жертвователями и инициаторами проектов мемориала являются российские олигархи Герман Хан, Михаил Фридман и Павел Фукс, который финансировал "русскую весну" в 2014 году в Харькове. Было бы наивным предполагать, что в государстве, которое фактически полностью держится на плечах КГБ-ФСБ, можно стать владельцем крупного бизнеса и олигархом, не имея соответствующих контактов с российскими спецслужбами и не разделяя идеологию верхушки Кремля. Чем заканчивают российские политики, бизнесмены и общественные деятели, которые таких связей не имеют и не разделяют кремлевскую повестку дня, нам всем хорошо известно. Оговорки вызывает и фигура артдиректора проекта - Ильи Хржановского, известного античеловеческими экспериментами в своих фильмах и дружескими отношениями с российским неонацистом Максимом Марцинкевичем. Можно ли допустить, чтобы артдиректором проекта жертвам нацистских пыток стал человек, который в своих фильмах пытает детей и имеет связь с неонацистами?

Поэтому мы считаем, что строить мемориал, посвященный Холокосту, со значительным риском влияния на его концепцию кремлевских идей по истории как Украины, так и Второй мировой войны в целом, и под общим руководством человека, который дружит с неонацистами - это большая ошибка. С сожалением констатируем, что была предпринята попытка легитимизировать этот проект путем привлечения в его Наблюдательный совет ряда уважаемых деятелей украинской политики и культуры, с целью оправдания использования российских денег и российской идеи в этом проекте. Поэтому призываем украинских и иностранных жертвователей, которые выразили желание принять участие в финансировании строительства мемориала, обратить свое внимание на проект, лишенный какого-либо влияния со стороны государства-агрессора.

Мы, партия "Голос", всегда стояли на том, что любые шаги или уступки в сторону страны-агрессора неприемлемы. Сотрудничество с Россией - это красная линия, которую мы обещали не давать пересекать нашей власти и делать все от нас зависящее в этом. Мы верны Украины, и у нас никогда не будет альтернативной позиции в этом вопросе. Именно поэтому для нас неприемлемо, если вся или часть фракции "Голос" в Киевском городском совете проголосует за создание национального проекта с российским финансированием.

Решение о поддержке этого проекта было принято и доведено до депутатов "Голоса" Политическим Советом партии "Голос", являющимся руководящим органом партии. Этому предшествовали партийные слушания, в которые были вовлечены не только члены партии "Голос", но и посторонние лица, где было озвучено достаточно аргументов против такого решения. Тем не менее, Политический Совет Партии принял противоположное решение, а также донес эту позицию членам фракции Киевской городской территориальной организации Партии в Киевском городском совете IX созыва с рекомендацией поддержать решение при голосовании в Киевсовете.

Такие действия нивелируют важность политических слушаний Партии, а также ставят под вопрос способность соблюдения красных линий отдельными членами Совета. Мы осознаем, что такой шаг был бы невозможен без активного вмешательства Киры Рудык как главы партии, которая одновременно с должностью председателя партии совмещает должность председателя киевской ячейки партии, и от имени которой депутаты Киевсовета получили позицию по рекомендации голосовали "за" проект. Считаем, что такая позиция является предательством интересов нашего избирателя.

Мы, 10 народных депутатов, которые подписались ниже, осознавая свою ответственность перед избирателями, в сложившейся ситуации требуем:

Прекратить давление со стороны руководительницы партии на депутатов Киевского фракции "Голос" по поддержке при голосовании проекта решения о передаче Благотворительной организации "Фонд памяти "Бабий Яр" дополнительного земельного участка в аренду для размещения и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры.

Отозвать позицию политического совета политической партии "Голос" с рекомендацией поддержки при голосовании проекта решения о передаче благотворительной организации "Фонд памяти "Бабий Яр" дополнительного земельного участка в аренду для размещения и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры до 1 марта.

Внести изменения в Устав партии и Положение о Фракции, где четко прописать санкции за нарушение красных линий членами партии и фракции, включая руководство, до 31 марта.

Под документом подписались: Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко, Александра Устинова, Юлия Клменко, Владимир Цабаль, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин.

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