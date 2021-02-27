На Крещатике авто столкнулось с мотоциклистом и скрылось с места ДТП

27 февраля, 2021, 19:47

В Киеве на Крещатике водитель автомобиля после столкновения с мотоциклистом скрылся с места аварии

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В самом центре Киева - на Крещатике произошло ДТП с мотоциклистом. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по предварительным данным, со слов свидетелей, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, после чего машина скрылась с места ДТП.

Мотоциклист получил травмы, с которыми был госпитализирован. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.

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