На Донбассе подорвался на мине украинский военный
27 февраля, 2021, 16:12
27 февраля на Донетчине на противопехотной мине подорвался украинский военный, он госпитализирован с ранениями
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в facebook.
Военнослужащий получил ранение, подорвавшись на противопехотной осколочной мине натяжного действия вблизи пгт Луганское.
"Неподалеку населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва на противопехотной осколочной мини натяжного действия получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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