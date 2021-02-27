На Донбассе подорвался на мине украинский военный

27 февраля, 2021, 16:12

27 февраля на Донетчине на противопехотной мине подорвался украинский военный, он госпитализирован с ранениями

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в facebook.

Военнослужащий получил ранение, подорвавшись на противопехотной осколочной мине натяжного действия вблизи пгт Луганское.

"Неподалеку населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва на противопехотной осколочной мини натяжного действия получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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