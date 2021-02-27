Месси забил за "Барселону" в 8-м подряд матче чемпионата Испании

27 февраля, 2021, 19:32

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси помог "Барселоне" победить "Севилью" в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 25-го тура чемпионата Испании Месси забил на 85-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу каталонцев. Первый мяч в ворота "Севильи" на 29-й минуте отправил Усман Дембеле с передачи аргентинца.

Месси забил гол в восьмом подряд матче чемпионата Испании. Всего в нынешнем сезоне форвард сыграл за "Барсу" 32 матча, забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.

"Барселона" победила "Севилью" 2:0, набрала 53 очка и вышла на второе место. От лидера - "Атлетико" - каталонцы отстают на 2 пункта и на 1 балл опережают "Реал".

"Севилья" с 48 очками - четвертая.

Чемпионат Испании

25-й тур

27 февраля

"Севилья" - "Барселона" 0:2

Голы: Дембеле, 29, Месси, 85

Напомним, 24 февраля в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эльче" со счетом 3:0 .

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