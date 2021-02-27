Маркарова рассказала о главных задачах на посту посла Украины в США

27 февраля, 2021, 15:37

Об этом Маркарова заявила в интервью Укринформу.

По ее словам, общая задача, поставленная президентом и министром иностранных дел - максимальное развитие стратегического партнерства с США во всех направлениях.

"Это усиление сотрудничества с администрацией Джозефа Байдена и политический диалог на базе их широкой двухпартийной поддержки, это активное участие во всех вопросах безопасности, касающихся восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма, укрепление безопасности нашей страны и региона", - сказала Маркарова.

Она добавила, что президент также ставит дипломатам задания на финансово-экономическом направлении.

"Быть экономическими послами Украины и максимально способствовать, с одной стороны, развитию бизнеса украинских компаний в США и поддержанию экспорта, а с другой - привлечению инвестиции американских компаний в Украину и воплощению совместных проектов разного уровня, чтобы торговое и инвестиционное сотрудничество наших стран могло увеличиться в разы", - отметила Маркарова.

Напомним, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении эксминистр финансов Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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