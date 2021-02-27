Ляшко назвал 7 областей, которые рискуют вернуться к жесткому карантину
Об этом Ляшко сообщил в facebook.
По его словам, жесткие ограничения будут вынуждены вернуть в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции.
"Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся в "оранжевом" уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень", - написал Ляшко.
Он напомнил, что с 1 марта в Черновицкой области вводятся карантинные ограничения "красного" уровня эпидемической опасности.
"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов коек "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60% . Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает среднюю по стране, отдельные типы коек, например реанимационные койки, заняты сейчас на 55% на уровне области", - отметил Ляшко.
- 26 февраля стало известно, что в Черновицкой области усиливают карантин с 27 февраля по 9 марта.
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