Каталикос Армении заявил о необходимости "уступок от всех сторон"
27 февраля, 2021, 14:21
Армения находится на краю пропасти
Об этом сегодня, 27 февраля 2021 года, заявил духовный проводник армянского народа Арам Первый, передает Еспрссо.TV .
"Хаос, царящий внутри страны, углубляется. Хаос является источником непредвиденных последствий. Осторожно!", - приводит его слова портал News.am .
"Спасение родины требует уступок от всех сторон, а также взаимопонимания и доверия. Необходимо действовать с осознанием этого. Завтра может быть поздно!", - сказал Арам Первый.
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