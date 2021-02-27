Каталикос Армении заявил о необходимости "уступок от всех сторон"

27 февраля, 2021, 14:21

Армения находится на краю пропасти

Об этом сегодня, 27 февраля 2021 года, заявил духовный проводник армянского народа Арам Первый, передает Еспрссо.TV .

"Хаос, царящий внутри страны, углубляется. Хаос является источником непредвиденных последствий. Осторожно!", - приводит его слова портал News.am .

"Спасение родины требует уступок от всех сторон, а также взаимопонимания и доверия. Необходимо действовать с осознанием этого. Завтра может быть поздно!", - сказал Арам Первый.

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