Глава фракции "ЕдРо" в Госдуме угрожает "отрезать яйца" журналисту-расследователю

27 февраля, 2021, 12:30

Известный своими скандальными заявлениями председатель фракции президентской партии "Единая Россия" в нижней палате парламента РФ Сергей Неверов вынужден оправдываться за отправленный с его Facebook-аккаунта комментарий под частным сообщением журналиста с российского расследовательного сайта Proekt.media Михаила Рубина

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Сначала Рубин написал о своем кастрированного кота Усика. По словам журналиста, после кастрирования лоток, куда производит естественные потребности животное, перестал вонять. Однако, впоследствии оказалось, что дело в заражении Михаила коронавируса.

Неверов отреагировал на далекое от публичной политики сообщение Рубина следующим образом:

"Рассуждение о кастрации котов меня раздражают, они перестают гадить и все такое, но если вам отрезать яйца, вы, уверен, тоже перестанете ср * ты вместе со всем" Проект ".

Сейчас Неверов говорит, что его страницу вроде "взломали" и оскорблял Рубина не он, а посторонние лица.

Впрочем, свой доступ к аккаунту головы "ЕдРа" в Госдуме РФ уже восстановил.

Справка

Российский сайт "Проект" расследует коррупционную и бизнес-деятельность как Владимира Путина, так и его окружения.

Там вышел материал о "третьей дочери" президента России - рожденную в Петербурге Светлану Владимировну Кривоногих.

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