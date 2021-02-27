Глава фракции "ЕдРо" в Госдуме угрожает "отрезать яйца" журналисту-расследователю
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Сначала Рубин написал о своем кастрированного кота Усика. По словам журналиста, после кастрирования лоток, куда производит естественные потребности животное, перестал вонять. Однако, впоследствии оказалось, что дело в заражении Михаила коронавируса.
Неверов отреагировал на далекое от публичной политики сообщение Рубина следующим образом:
"Рассуждение о кастрации котов меня раздражают, они перестают гадить и все такое, но если вам отрезать яйца, вы, уверен, тоже перестанете ср * ты вместе со всем" Проект ".
Сейчас Неверов говорит, что его страницу вроде "взломали" и оскорблял Рубина не он, а посторонние лица.
Впрочем, свой доступ к аккаунту головы "ЕдРа" в Госдуме РФ уже восстановил.
Справка
Российский сайт "Проект" расследует коррупционную и бизнес-деятельность как Владимира Путина, так и его окружения.
Там вышел материал о "третьей дочери" президента России - рожденную в Петербурге Светлану Владимировну Кривоногих.
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