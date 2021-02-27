Американские ученые назвали 4 сопутствующие заболевания, которые увеличивают риск тяжелой формы COVID-19
Об этом заявили эксперты американского медицинского издания Journal of American Heart Association.
По их данным, в ходе исследования ученые использовали математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций в США, которые можно было бы предотвратить, если бы граждане страны не страдали от указанных болезней.
В общей сложности ученые проанализировали около 1 млн случаев госпитализации пациентов с коронавирусом до ноября 2020 года. Выяснилось, что из них 30% страдали ожирением, 26% - гипертонией, 21% - диабетом, а 12% - сердечной недостаточностью.
Согласно расчетам ученых, путем снижения распространенности этих заболеваний, количество госпитализаций по COVID-19 можно было бы сократить на 11%.
- Напомним, 24 февраля ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса завершится не ранее, чем в начале 2022 года.
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